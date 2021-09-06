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06 Eylül 2021 Pazartesi 08:29:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 08:29:00

Son dakika uyarısı yapıldı! Sağanak ve Fırtına geliyor

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Meteoroloji'den son dakika sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Trakya, Sakarya ve Düzce çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam edecek.

6 Eylül Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Trakya, Sakarya ve Düzce çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ise ara ara sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : 6 Eylül Pazartesi SAĞANAK FIRTINA İSTANBUL YAĞMUR
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