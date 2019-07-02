Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu
Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarla Zap ve Metina bölgelerinde PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
AA
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