18 Haziran 2019 12:56 | Salı
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. " denildi.
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