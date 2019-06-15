Son dakika... Hakurk'a düzenlenen hava saldırısında teröristlere ait hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu." denildi.