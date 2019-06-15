15 Haziran 2019 09:13 | Cumartesi
Son dakika... Hakurk'a düzenlenen hava saldırısında teröristlere ait hedefler vuruldu
Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu." denildi.
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- Son dakika... Hakurk'a düzenlenen hava saldırısında teröristlere ait hedefler vuruldu
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