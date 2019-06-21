21 Haziran 2019 11:18 | Cuma
Son dakika... Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te düzenlenen hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'mdam yapılan açıklama, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
İHA
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