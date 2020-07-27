PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. PYD/PKK terör örgütünün elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Müslüm 12 günlük sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.
İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan "Viyan Şervan" kod adlı Müslüm (21), geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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