Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili çıkan asılsız haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Hastanelerin koronavirüs servislerinin dolu olduğu, yoğun bakımlarda yatak kalmadığı iddialarını yalanladı.
Bakan Koca, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur" dedi.
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