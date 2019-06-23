Son dakika... Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu." denildi.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 hafta boyunca başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 58’e ulaştı.

Diğer yandan Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina gibi bölgelerde bulunan terör hedefleri de Pençe Harekâtı ile koordineli olarak vuruldu. Pençe Harekâtı’nın başladığı 27 Mayıs tarihinden bu yana Hakurk bölgesi dışına kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı da 38’e ulaştı. Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen 58 terörist ile birlikte Irak kuzeyindeki tüm bölgelerde toplam 96 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Ayrıca Pençe Harekâtı ile Hakurk bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada 1 Doçka uçaksavar silahı, 1 Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile bunlara ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi"