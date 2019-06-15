Son dakika... Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.