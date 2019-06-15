15 Haziran 2019 17:15 | Cumartesi
Son dakika... Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 oldu
Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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