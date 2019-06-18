Son dakika... MSB tarafından ABD'nin skandal 'S-400' mektubuna cevabi mektup gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi. Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır." denildi.

Mektupta ayrıca, karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 06 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderilmiştir. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir."

AA