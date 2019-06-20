20 Haziran 2019 12:17 | Perşembe
Son dakika... İzmir'deki usulsüz dinleme davasında karar çıktı
İzmir'deki usulsüz dinleme davasında 27'si eski emniyet mensubu 29 sanığa 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi.
İzmir'deki usulsüz dinleme davasında 27'si eski emniyet mensubu 29 sanığa 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi.
AA
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