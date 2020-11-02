65. saatte mucize kurtuluş!

İzmir'deki depremde 65 saat sonra 3 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı.

65. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

08:10 İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 65. saatte bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazın altından yaralı olarak kurtarıldı.

Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı.

Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti

İzmir'den Doğanlar apartmanı enkazından Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğan haber geldi. Enkazdan 3 yaşındaki bir bebeğin canlı olarak çıkarıldığı duyuruldu. Enkazdan çıkarılan bebeğin Elif Perincek olduğu öğrenildi. Elif'in dedesi "Torunum 7 katın altınan çıkarıldı. Allah'ım mucize yarattı" dedi.



İzmir'den Doğanlar apartmanı enkazından Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğan haber geldi. Enkazdan 3 yaşındaki bir bebeğin canlı olarak çıkarıldığı duyuruldu. Saniyeler içerisinde alınan bilgiye göre enkazın altından çıkarılan bebeğin Anne ve babasının sağ olarak çıkarıldığı ve günlerdir konuşulan Perincek ailesinin minik ferdi Elif Perincek olduğu öğrenildi.

DOĞANLAR APARTMANINDAN MUCİZE HABERİ

Doğanlar apartmanında 3 yaşındaki Elif bebeğin yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Alkışlar arasında enkazdan çıkarılan Elif bebek hastaneye kaldırıldı. Elif'in hafif yaralı olduğu belirtildi.

ELİF 7 KATIN ALTINDAN ÇIKTI

Dedesi A Habere yaptığı açıklamada Elif'in 7 katın altından çıkarıldığını belirtirken "Allah bize bir mucize yarattı bugün. Allahımıza şükürler olsun. 7 katın altından çıktı yavrum. Allah burada çalışan herkesten razı olsun. Sağ olarak çıkması zor diyenler bile olmuştu ama burada canla başla çalıştılar. Allah her birinden razı olsun. Elif'im çıktı. Rabbime şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun" dedi.

3 KARDEŞİ VE ANNESİ SAĞ ÇIKARILDI

Elif'in annesi ve diğer kardeşleri enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Elif için ümitsiz konuşanlar olsa da minik kahraman direndi ve 65 saat sonra Doğanlar apartmanı enkazından sağ çıktı. Son dakika haberini alan çevredeki insanlar göz yaşlarına engel olamadı

4. KATTA OTURUYORLARDI

Gelen mucizevi son dakika haberinin ardından enkaz altından çıkan bebeğin Türkiye'nin daha önceden tanıdığı ve enkaz altından kurulan irtibatla çıkarılan Öğretim Görevlisi Seher Perinçek'in çocuklarından biri olan Elif Perinçek olduğu ortaya çıktı. Perinçek ailesi Doğanlar Apartmanında 4. katta oturuyordu.