02 Temmuz 2019 10:09 | Salı
Son dakika... İzmir-Ankara yolunda feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
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İHA
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