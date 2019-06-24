24 Haziran 2019 12:34 | Pazartesi
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında en az 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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