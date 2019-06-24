24 Haziran 2019 14:34 | Pazartesi
Son dakika... Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu
Irak'ın kuzeyine bugün düzenlenen hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." denildi.
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