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26 Haziran 2022 Pazar 23:03:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 23:03:00
Son dakika haberleri.... NATO Zirvesi öncesi 4'lü zirve!
Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Liderler Zirvesi öncesi Madrid'de Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin 4'lü zirve gerçekleştireceğini duyurdu.
- Son dakika haberleri.... NATO Zirvesi öncesi 4'lü zirve!
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