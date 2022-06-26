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26 Haziran 2022 Pazar 23:03:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 23:03:00

Son dakika haberleri.... NATO Zirvesi öncesi 4'lü zirve!

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Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Liderler Zirvesi öncesi Madrid'de Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin 4'lü zirve gerçekleştireceğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Türkiye İspanya İsveç Finlandiya NATO zirvesi
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