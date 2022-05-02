Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere birçok ülke liderleriyle telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
HERZOG BAYRAM TEBRİĞİNDE BULUNULDU
Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
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