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02 Mayıs 2022 Pazartesi 19:27:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 19:27:00

Son dakika haberleri... 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: IHA

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı TSK terörist
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