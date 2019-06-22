22 Haziran 2019 13:36 | Cumartesi
Son Dakika Haberi... Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere büyük darbe
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
(AA)
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