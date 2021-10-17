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17 Ekim 2021 Pazar 14:17:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 14:17:00

Son dakika haberi Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı

Kaynak: DHA

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ve 8 Ekim tarihlerini içeren illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide en çok vaka artışı Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük'te oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük oldu. Bu illerde vakalar 100 bin kişide Giresun 394,01, Ordu 459,68, Ardahan 350,45, Kastamonu 538,56, Çorum 436,31, Samsun 413,18, Tokat 459,81, Amasya 297,47, Kahramanmaraş, 303,64 ve Karabük 408,02 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 vaka sayıları Giresun ORDU
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