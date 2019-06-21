21 Haziran 2019 11:47 | Cuma
Son dakika... Eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Kızılelma'ya FETÖ'den müebbet
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
AA
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- Son dakika... Eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Kızılelma'ya FETÖ'den müebbet