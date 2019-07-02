02 Temmuz 2019 12:11 | Salı
Son dakika... Bylock kullanıcılarına operasyon: 30 şüpheliden 22'si yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.
AA
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