Son Dakika: Başkan Erdoğan: Şu ana kadar yaptırım diye hiçbir şey duymadık

Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde Suriye’de mültecilerin topraklarına dönebilmesi için liderlere çağrı yaptı: Terör koridoru olarak belirlenen yerde kuzeyden güneye doğru mülteciler için 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturalım.

Türkiye Başkanı Erdoğan, Osaka’da yapılan G20 Devlet Başkanları Zirvesi’ni Türk gazetecilere değerlendirdi. ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin özellikle önemli olduğunu kaydeden Erdoğan “Kendileri S-400 ve F-35’ler konusunda bize destek veriyor. Yaptırımlara ilişkin olarak farklı opsiyonlara baktıklarını ve Türkiye’ye adil muamele yapılmadığını basının önünde açıkça ifade etti” dedi. Erdoğan Trump’ın bu yıl içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini de söyledi. Erdoğan Rus lider Putin ile de ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve İdlib konularını ele aldıkları bilgisini vererek “Ayrıca Türkiye-Rusya-İran olarak bir üçlü zirve yapalım dedik ve arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bu üçlü zirveyi yakın zaman içinde, Temmuz başı gibi gerçekleştireceğiz. Üçlü zirvenin ardından dörtlü İstanbul Zirvesi’ni yine toplamayı planlıyoruz. Bu dörtlü zirveyi de Türkiye-Rusya-Almanya-Fransa olarak yapacağız. Bunun da görüşmesi olumlu” diye konuştu. Erdoğan soruları şu cevapları verdi:

VAATLER YERİNE GELMEDİ

Putin İdlib’deki saldırılarla ilgili ne söylüyor...

Hep söyledikleri şu; “İdlib’i beraber başardık.” Ama işin doğrusuna bakarsanız İdlib’de biz hakikaten Putin’le çalıştık ve çalışıyoruz. Şu anda orada Rusya’nın tesiri olsa bile biz bunun arkasında rejimin olduğunu görüyoruz. Putin’e bu saldırılar konusunda rejimi uyarmasını söylüyoruz. Bugün bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri de 300 bin insanın bizim sınırımıza doğru hareketlenmesi emareleridir. Biz bu hareketlenmenin durdurulması arzusundayız. Bunun önünü öyle ya da böyle kesmemiz lazım. Başta BM Genel Sekreteri Guterres olmak üzere diğer görüşmelerde de bunu etraflıca konuştuk. Daha önce Trump’la da yaptığımız görüşmede terör koridoru olarak belirlenen yerde bir 20 mil meselesi vardı. Yani kuzeyden güneye doğru 32 km’lik bir derinlikte güvenli bölge olarak söylediğimiz mesele vardı. Şimdi burayı öyle bir güvenli bölge yapalım ki burada biz devlet olarak TOKİ ile devreye girebiliriz. Ama diğer tarafta ABD, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, koalisyon güçleri bize mali destek versinler ve bu mali destekle biz buralarda konutlar inşa edelim.

Sıcak baktılar mı?

Ne yazık ki hiçbirisi vaatlerini yerine getirmedi. Bizim düşüncemiz buralarda onların kendi yerel mimarisine de uymak suretiyle içinde bahçesinde ekip biçebileceği, hayvancılık yapabileceği konutlar inşa etmek. Gerekirse bazı bölgelerde tarım endüstrisi alanında organize sanayi bölgeleri oluşturup bu yönde de meslek edindirme gibi bir adım da atarız. O zaman derinlik 20 mil olmaz da 30-40 mile çıkarabiliriz. Biz onlara bunları söylüyoruz. Hayır demiyorlar, güzel diyorlar. Guterres’e “bunun başını sizin çekmeniz lazım” dedim.

Suriye’nin kuzeyiyle ilgili güvenlik koridorundan, göçmenlerin oradan geçişinden bahsederken “barış koridoru” dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz?

Şimdi bu insanlar oraya barış ortamını yakalamak için gelecekler. O barış ortamında bu insanlar hem güvende olacaklar hem de “artık benim için savaş bitti, öyle bir ortamdan kurtuldum” diyecekler. Tabi orada koalisyon güçleri onların o barış ortamında yaşamaları için tedbirleri alacak. Bize düşen görev neyse biz de tedbirlerimizi alacağız. Böylece insanlar orada üretime başlayacaklar. Kendi yiyeceğini kendi tarlasından alacak. Kurduğumuz endüstri bölgeleri ve organize sanayi bölgelerinde çalışacaklar. Bu çok önemli bir şey.

BİZİ HALK ÇAĞIRIYOR

Münbiç’te bir aşama kaydedildi mi?

Daha önce Trump da çekilme talimatını vermişti. Fakat maalesef o söz daha yerine gelmedi. Şu anda burada işgal devam ediyor. Bazıları da “Sizi oraya kim sizi çağırıyor?” gibi laflar ediyor. Bizi Suriye halkı çağırıyor. “Gelin bizi kurtarın” diyor. Kaldı ki ne ABD ne Fransa ne İngiltere ne Almanya... Hiçbirisi oraya davetli değil.