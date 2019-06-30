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30 Haziran 2019 08:08 | Pazar

Başkan Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı

Başkan Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrinde 'Ara Güler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrinde "Ara Güler Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. 

Serginin düzenlendiği Tofukuji Tapınağı'na eşi Emine Erdoğan ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışta Altes Prenses Akiko da eşlik etti.

Başkan Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı

Açılış öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 vesilesiyle Japonya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sergiye ev sahipliği yapan tapınak yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Türkiye ile Japonya'nın, Asya'nın doğu ve batı uçlarında yaşayan, köklü tarihi geçmişe sahip kültürel miraslarını koruma başarısı gösteren iki ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, bu zengin mirastan her iki toplumun da istifade edebileceği fırsatların oluşturulmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti. 

Başkan Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı

Bu amaçla 2019 senesini Japonya’da Türk Kültür Yılı ilan ettiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını, tarihi, kültürel ve beşeri birikimlerinden daha fazla istifade etmesini sağlayacağız. Bu vesileyle Türkiye'den Japonya'ya, Japonya'dan Türkiye'ye gidiş gelişler de artacaktır, turizm canlanacaktır diye inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, bu durumun teşviki için bazı kültürel etkinliklere imza attıklarını, "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisinin Tokyo’da iki ay boyunca yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Başkan Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı

Serginin yaklaşık 170 bin kişi tarafından gezildiğini ve kendisinin de Altes Prenses Akiko ile sergiyi ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, "Ecdadımızın inceliğini ve zarafetini bu sergi vesilesiyle tekrar görme imkanını bulduk." ifadesini kullandı.

Serginin temmuz ayının sonuna kadar Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde açık olacağını söyleyen Erdoğan, serginin Tokyo'da gördüğü ilgiyi burada da göreceğine inandığını belirtti.

Açılışını yapacakları Ara Güler Sergisi'nin bir başka önemli sanatsal etkinlikleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, daha önce Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanan sergiyi bu defa Kyoto'da Japon sanatseverlerin beğenisine sunduklarını bildirdi.

Erdoğan, 17 Ekim 2018'de hayatını kaybeden Ara Güler'in Master of Leica unvanına sahip dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olduğunun altını çizerek "Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sanatçılardan olan Ara Güler'in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır." dedi.

Başkan Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı

Güler'in 90 yıllık ömründe çektiği fotoğrafların İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin adeta görsel hafızasını oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, "Kendini 'tarihi, makinesiyle yazan bir foto muhabiri' diye tanımlayan Ara Güler son nefesine kadar fotoğraf makinesinin deklanşörüne bizim için, tüm insanlık için basmayı bırakmamıştır. Bu sergide yer alan yaklaşık 60 fotoğrafın çoğu usta sanatçının objektifinden doğup büyüdüğü İstanbul'a dair eşsiz izlenimleri yansıtıyor." diye konuştu.

Ara Güler'in yarım asrı aşan meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların dünyanın dört bir yanındaki müzelerin, koleksiyonların, albüm ve sergilerin baş köşesinde yer aldığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul'u hayatının ve sanatının odağına koyan Ara Güler'in serüveni Türkiye'nin yakın tarihinde de adeta bir özet gibidir. Sergiyi ziyaret eden Japon dostlarımızın İstanbul ve Türkiye ile ilgili bilgi dağarcığına bu vesileyle katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk olacaktır. Bu serginin tarihe damgasını vurmuş olan Türk ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Tabii aynı şekilde bu arada bu serginin daha güçlü bir şekilde İstanbul'da doğuşuna da vesile olan Doğuş Grubu'na, dolayısıyla Ferit Bey'e de özellikle teşekkür ediyorum."

Konuşmasının sonunda Ara Güler'i saygıyla yad eden ve Japon sanatseverleri sergiye davet eden Erdoğan, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

AA

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