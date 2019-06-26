26 Haziran 2019 16:17 | Çarşamba
Son dakika.... Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 29 Haziran'da bir araya gelecek
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 29 Haziran'da Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde bir araya gelecek.
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran'da Osaka'da görüşecek. Görüşmede S-400'lerin ele alınması bekleniyor" dedi.
İHA
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