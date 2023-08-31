Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgiler de aktarıldı.

Buna göre, son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1146 olurken, 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 489 oldu.

PENÇE-KİLİT'TE 600 TERÖRİST ETKİSİZ



Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bugüne kadar 600 terörist etkisiz hale getirildi, 1336 silah ve yaklaşık 667 bin mühimmat ele geçirildi, 640 mağara-sığınak basıldı.

Suriye'de harekat bölgelerine son bir haftada teröristler tarafından 3 taciz girişimi gerçekleştirildi. Mehmetçiğin verdiği karşılıkla 31 terörist etkisiz hale getirildi. Bir yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 840 oldu.

Ayrıca, 2023 yılında teröristler tarafında harekat bölgelerine 96 taciz atışı gerçekleştirildi. Mehmetçiğin karşılık vermesiyle toplam 744 terörist etkisiz hale getirildi.

4 BİN 291 ŞAHSIN HUDUDU GEÇMESİ ENGELLENDİ



Son bir haftada yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 474 şahıs yakalandı. Yakalananların 30'unun FETÖ'cü, 37'sinin terörist olduğu belirlendi.

Ayrıca son bir haftada 4 bin 291 şahsın hududu geçmesi engellendi.

KIBRIS'TAKİ GELİŞMELER



Toplantıda, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelerle ilgili son durum da aktarıldı. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğu vurgulandı. Ayrıca, 26 Ağustos'ta Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne yönelik saldırı kınandı.

Açıklamada, "Müslümanlara, İslam âlemine ve tüm insanlığın ortak değerlerine yönelik tehdit oluşturan ve daha önce de benzerleri yaşanan bu tarz nefret eylemleri Kıbrıs'taki iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir." denildi.

TSK'NIN HELİKOPTER VE UÇAKLARI ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE EDİYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan rezerv güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek de aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede Silahlı Kuvvetler'e ait helikopter ve uçaklar tarafından şimdiye kadar 1335 sorti yapılarak yangınlara müdahale edildi. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler ve destek faaliyetleri sürdürülüyor.

"BU GÖRÜNTÜLERİ KULLANANLAR BU İŞE BİLEREK YA DA BİLMEYEREK ALET OLUYORLAR"



Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, siyasi mülahazalar, şahsi ihtiraslarla ve gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemler ve daha önce farklı yerlerde çekilerek farklı amaçla kullanılmış stok görüntüler kullanılarak hudut güvenliğinin polemik konusu yapılmaya çalışıldığı hatırlatıldı.

Bu görüntülerin çoğunluğunu göçmen kaçakçılarının reklam yapmak amacıyla çekip dağıttığı görüntüler olduğunu aktaran kaynaklar, "Bu görüntüleri kullananlar da bu işe bilerek ya da bilmeyerek alet oluyorlar. Bir nevi destek oluyorlar. Silahlı Kuvvetlerimiz sınır güvenliğimizin sağlanması için 'hudut namustur' anlayışıyla zorlu iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat görev yapıyor. Bizim beklentimiz, Mehmetçiğin olağanüstü gayret ve emeğine saygı duyulmasıdır. Şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki; Sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"Eylül ayıyla birlikte çalışmaların ve temasların artmasını bekliyoruz"

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan ile ilişkiler konusundaki bir soru üzerine de "Eylül ayıyla birlikte çalışmaların ve temasların artmasını bekliyoruz"