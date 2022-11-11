VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
11 Kasım 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 07:30:00

Son anketleri açıkladı! İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 42 olarak belirtirken Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranın da yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurguladı. Mustafa Şen, Başkan Erdoğan'ın oy oranının ise yüzde 52 düzeyinde olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Mustafa Şen, yaptığı açıklamada AK Parti'nin oy oranını yüzde 42 olarak belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranın yüzde 50'nin üzerinde olduğu söylerken, "AK Parti olarak oy oranımız yüzde 42. Bu iki aydır da yüzde 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı toplamımız da yüzde 50'nin üzerinde. Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 düzeyinde. Ve Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Mustafa Şen 2023 seçimleri Mustafa Şen Cumhur İttifakı
Listeleri zincirleyecek

Listeleri zincirleyecek
İyi bir aşçı değil iyi bir şefim

İyi bir aşçı değil iyi bir şefim
Uyumlu çift

Uyumlu çift
‘İrem'e sinir olmuştum'

‘İrem'e sinir olmuştum'
‘Bozkır'ın dedektifi

‘Bozkır'ın dedektifi
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
Dizi setlerinden tarlaya transfer

Dizi setlerinden tarlaya transfer
'Oyunculuk hayali kurardım'

'Oyunculuk hayali kurardım'
Kendi yazdı kendi söyledi

Kendi yazdı kendi söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX