Son 24 saatte 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı bin 310 oldu, iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.