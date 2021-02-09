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09 Şubat 2021 Salı 19:22:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 19:23:00

Son 24 saatte 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti

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Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı bin 310 oldu, iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

Etiketler : türkiye ağır hasta kovid sağlık bakanı fahrettin koca
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