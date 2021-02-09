Son 24 saatte 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı bin 310 oldu, iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Son 24 saatte 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti
- AK Parti Sözcüsü Çelik'den sosyal medya çıkışı
- Milli Savunma Bakanı Akar, Sudanlı mevkidaşı Yassın ile bir araya geldi
- Muharrem İnce'nin hamlesi İP'i gerdi
- Türkiye'nin Milli Uzay Programı bugün tanıtılacak