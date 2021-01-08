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08 Ocak 2021 Cuma 19:22:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 19:24:00

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi

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Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşırken, aynı şekilde verilerle ilgili ayrıntıları Sağlık Bakanlığı tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldı. Söz konusu Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 KOVID-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 1291 yeni hasta belirlendi, 186 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.

"HASTANE YÜKÜMÜZ UMUT VERİCİ ŞEKİLDE AZALIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız."

Etiketler : sağlık bakanı türkiye korona virüs vaka sayısı
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