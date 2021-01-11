Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 981'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 1003 yeni hasta tespit edildi, 174 kişi vefat etti. Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 981'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 303 KOVID-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 783 oldu, 10 bin 301 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.
"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ UMUT VERİCİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız."
Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2021
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