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03 Aralık 2023 Pazar 09:07:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 09:07:00

Son 20 yılda engelli istihdamı 12 kat arttı

Kaynak: TRT Haber

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Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engellilerin hayata katılımını sağlamak için başlatılan çalışmalar her geçen gün artıyor. Son 20 yılda engelli istihdamı 12 kat arttı. Gündüz ve yatılı bakım merkezlerinin sayıları fazlalaştı. 560 binin üzerinde aileye evde bakım desteği verilmeye başlandı.

Son 20 yılda engelli istihdamı 12 kat arttı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile 68 bin 108 engelli, kamu kurumlarına atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılabilmeleri adına önemli çalışmalar yürütüyor.

560 BİNDEN FAZLA AİLEYE NAKDİ YARDIM SAĞLANIYOR

Türkiye genelinde 134 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezinde engelli bireylerin öz bakım ve sosyal yaşam beceriler kazanması sağlanıyor, engelli yakınları ise terapi desteği alıyor.

Evde bakım yardımı, gündüz bakım hizmetleri, umut evleri, 560 binin üzerinde aileye evde bakım için nakdi yardım desteği ve yatılı bakım hizmeti.

60 BİNİN ÜZERİNDE ENGELLİ BİREY MEMUR OLARAK İSTİHDAM EDİLİYOR

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli çalışmaları anlattı.

"Şu an 60 binin üzerinde engelli bireyimiz memur olarak istihdam ediliyor. 35 bin engelli vatandaşımıza 107 kamu, 300'ün üzerinde de özel bakım merkezinde bakım hizmeti veriyoruz. Bunların tamamı ücretsiz olarak veriliyor."

Engelliler şehir içi ulaşımında da ücret ödemiyor. Otizm Eylem Planı ile ailelere danışmalık hizmeti de verilecek.

"ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN BİR SOSYAL HİZMET DANIŞMANI OLACAK"

Ceceli, engelli çocuğu olan ailelere bir sosyal hizmet danışmanı verileceğini ve bu danışmanın yol göstereceğini söyledi.

Bakım altındaki engellilerin sporla rehabilitasyonu için çalışma başlattıklarını da aktaran Ceceli, "Engellilerimizin spora yatkınlıklarını tespit etmeye çalıştık. Bunların arasından olimpik sporcuların da çıkabileceğini düşünüyoruz. Çünkü çok başarılı olan paralimpik sporcularımız var" dedi.

Etiketler : 3 aralık dünya engelliler günü istihdam
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