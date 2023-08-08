Sömürgeciye Ay-Yıldız'lı başkaldırı! Türkiye Afrika'ya özgüven verdi

Nijer'de halk, darbe bahanesiyle planlanan dış müdahaleye karşı sokağa döküldü, ellerinde Türk bayrakları da vardı.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani liderliğindeki unsurlarca alıkonuldu. Tchiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenip, geçiş hükümetinin başına geçti.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Başta Fransa ve ABD olmak üzere Batı'nın büyük tepkisini çeken darbeden sonra Afrika'da gerilim artıyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri cuntaya çekilmesi için süre vermişti. Söz konusu süre dün dolarken Nijer, askeri müdahaleye karşı tüm sınırları ve hava sahasını kapattı. Darbecilere ekbir hafta daha süre verileceği iddia edildi.

FRANSA'YA TEPKİ DİNMİYOR

Avrupa ülkelerinin enerji politikalarına büyük darbe vuran gelişmelerden sonra bölgede gerilim artarken, Fransa ve sömürgecilik karşıtı Nijerliler ilk günden itibaren sokakta. Darbenin yaşandığı gün Fransa Konsolosluğu'nu basan Nijerliler protestolarına dün de devam etti. Başkent Niamey'de 'sömürgeciliğe karşı' sokağa inen halk Fransa'ya tepki gösterdi. Küresel siyasette sömürgeciliğe yönelik çıkışlarıyla bilinen Türkiye, gösterilerde kendinden söz ettirdi. Fransa karşıtı sloganlar atan göstericiler Türk bayrağı açtı.

TÜRKİYE AFRİKA'YA ÖZGÜVEN VERDİ

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFSAM) Başkanı Mustafa Efe, Nijer'de darbe yapan Abdourahamane Tchiani'nin, 2012'deki Fransa destekli darbenin de önemli figürlerinden olduğunu söyledi. Tchiani'nin, meşruiyet sağlamak için Fransa karşıtlığını kullandığını belirten Efe, "Yani Fransa'nın adamı darbe yaptı. Yakında, gerçekten Fransa karşıtı bir darbe olabilir" dedi. Nijer'deki olayları AKŞAM'a değerlendiren Efe, "Darbe en çok Fransa'yı etkiledi. Fransa'nın Batı Afrika'da en çok üssü Nijer'de. 5 bine yakın askeri var. Nijer'den günde 6 bin kamyon işlenmemiş uranyum taşıyan Fransa, Batı Afrika'da son kalesini kaybetti" diye konuştu. Efe şunları söyledi:

ABD VE AB DE ETKİLENİR

"İkinci sırada ABD etkilendi. Çünkü Amerika'nın Batı Afrika'daki en büyük SİHA üssü Nijer'de. AB için de Nijerya doğal gazının taşınması açısından önem taşıyor. Batı Afrika'daki son gelişmeler bir 'Afrika Uyanışı'na gidecek adımlar olarak görülüyor. Türkiye, bölge ülkelerine büyük bir özgüven vermişti. Ülkelerle kazan-kazan temelli kurulan ilişkiler bölge ülkelerindeki de özgüveni yükseltti."

MACRON, BURKİNA FASO'YA DESTEĞİ KESTİ

Fransa ile Afrika kıtası arasındaki bağlar, Nijer'deki askeri darbenin ardından geriliyor. Nijer'de görevinden uzaklaştırılan hükümetin yeniden geri getirilmesini isteyen Paris yönetimi, bu ülkedeki cuntaya desteğini açıklayan Burkina Faso'ya karşı adım attı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'ya yapılan tüm kalkınma yardımları ve bütçe desteğinin bir sonraki emre kadar askıya alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'na göre, geçen sene Burkina Faso için 13 milyon euro bütçe yardımı planlandı. Geçen yıl biri ocakta diğeri eylülde olmak üzere 2 askeri darbe yaşanan Burkina Faso, bu yıl ocakta, Sabre Operasyonu kapsamında ülkede bulunan Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmişti.