Solunum yetmezliği çeken koronavirüs hastası Ambulans helikopter ile Malatya'ya getirildi
Kaynak: AA
Malatya'nın Darende ilçesinde Kovid-19'a bağlı solunum yetmezliği teşhisi konulan Abdurrahman Yücel, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. Hasta, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Yücel, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Yenice Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Yücel (82), rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Yücel, Kovid-19'a bağlı solunum yetmezliği tanısıyla tedavi altına alındı.
Durumunun ağırlaşması üzerine hastane yetkilileri, Yücel'in sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulundu.
Hava ambulansı ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Yücel, tedavi altına alındı.
Sağlık ekipleri, sevk sırasında Kovid-19'a karşı önlem aldı.
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