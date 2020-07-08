Sol Parti'de mide bulandıran skandal! Zincirleme cinsel saldırı

Çıktığı bir televizyon programında partisinin gençlerin ve kadınların partisi olduğunu ifade eden Sol Parti Genel Başkanı Alper Taş'ın partisinde bir parti çalışanı İlayda Kocabaş'ın yine parti içerisinde bulunan başka bir kişi tarafında cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı. İlayda Kocabaş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada partinin skandal taciz olayını örtbas etmeye çalıştığını bu nedenle istifa ettiğini de duyurduğu açıklamaları şu şekilde:



'İL YÖNETİMİ OLAYI KAPATMAK İSTEDİ'

"Sol Parti'den kesin olarak ayrılmış bulunmaktayım. Yaşadığım cinsel saldırıdan sonra İstanbul örgütü olayı kapatmak için uğraştı. Ben ısrarcı olunca merkez adım atacağını söyledi. Şimdi pandemi bahane edilerek oyalanıyorum. Halbuki kongrelerini yapabildiler. Ataerkil her yerde kendine alan bulabiliyor. Defalarca tehdit edildim ama yinede susmayacağım. Göstermelik laflar edilmesini istemiyorum artık. Buraya doğru atacağınız her adımda bunu bilmenizi isterim."

SORUŞTURMA BİLE AÇMAMIŞLAR

İlayda Kocabaş yaşadığı mağduriyeti anlatırken İstanbul İl Yönetiminin taciz olayını çok önceden beridir bildiğini söyleyerek, "Benden daha önemli olduğu için bir erkeği kolladılar. Bunu unutmayın. Israrla söyleyeceğim. Sol Parti İstanbul il yönetimi meseleyi çok önceden biliyordu. Hiç bir şey yapmadı ben durumu avukatıma anlatana kadar. Sonra bana mesaj attılar. Soruşturma başlatmıştık ama istifa ettiğin için soruşturma düştü diye. Avukatım müdahil olunca Ankara'dan aradılar. Hayır bir soruşturma yoktu, biz merkez disiplin kurulu olarak ilk kez haber alıyoruz diye. Hem sakladılar, hem de beni sindirmek için yalan söylediler." İfadelerini kullandı.