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10 Ekim 2023 Salı 07:52:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 07:52:00

Sokaklardan okula döndüler

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İstanbul'da yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk, yeniden okula başladı. Dilenerek toplanan 86 bin liraya el konuldu. İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden periyodik uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandı.

İstanbul'da yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk, yeniden okula başladı. Dilenerek toplanan 86 bin liraya el konuldu. İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden periyodik uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandı.

İKİ AYDIR GÖZ AÇTIRILMIYOR

İstanbul Valiliği koordinasyonda dilencilere yönelik sürdürülen uygulamalar kapsamında 329 çocuk yeniden okula döndü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, dilenciler ve sokakta yaşayan evsizlerle ilgili yapılan uygulamalarla İstanbul için bu iki sorunun kalıcı çözmek için çalışmalar sürdürülüyor. Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, 7 Ağustos'tan bu yana süren çalışmalarda yüzlerce yetişkin ve çocuk dilenciyi yakalayarak haklarında idari işlem yaptı.

UYGULAMAYAR DEVAM EDECEK

Uygulamalarda toplam 3 milyon 491 bin 50 lira idari para cezası kesilirken, dilencilikten toplandığı belirlenen 86 bin 301 liraya da el konuldu. Ekipler tarafından 7-8 Ekim'de yapılan "Yetişkin ve Çocuk Dilenci" uygulamalarında 5 bin 570 yetişkin ve 329 çocuk dilenci hakkında işlem yapıldı. Yapılan çalışma ve uyarıların ardından, İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden periyodik uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandığı tespit edildi.

Etiketler : Sokaklardan okula döndüler İstanbul Çocuk Dilenci İstanbul Valiliği
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