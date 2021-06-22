Sokak ve seyahat yasağı kalktı! Adım adım normale

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan Koivd-19 salgınına karşı alınan yeni kararlar için şunları söyledi:

TURİZME KDV DESTEĞİ: Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz.

AŞILAMA: Aşılamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldık. Haziran ayıyla birlikte Türkiye'nin bu cendereden kurtulabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık yapacağız. Hamdolsun oldukça iyi yere geldik. Bugün itibariyle 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız.

SIRADA 18 YAŞ ÜSTÜ: 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır. Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz.

VARYANTLAR: Virüsün yeni varyantları sebebiyle dünyadaki sıkıntılar bir miktar devam edecek olsa da Türkiye bu süreci başarıyla geride bırakacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur.

SOKAK YASAĞI BİTİYOR: 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

MÜZİK 24.00'E KADAR: Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece, kusura bakmasınlar kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok.

TOPLU TAŞIMADA SINIRLAMA YOK: Şehir içi toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor. Şehirlerarası seyahat yasağı da kalkıyor.

MESAİLER NORMALE DÖNÜYOR: Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

HES KODU DEVAM: Sağlık Bakanlığı'nın salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecek. HES kodu sürdürülecek.

VATANDAŞA 'AŞI OLUN' UYARISI

"Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Temizlik, maske ve mesafeye devam."

ABD İLE YENİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALADIK

Başkan Erdoğan, basın toplantısında NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmelere de değindi, Biden'la güzel bir iklim yakalandığını ifade etti:

"Sayın Biden'la yaptığımız görüşme, kendisiyle göreve geldikten sonra ilk yüz yüze temasımız olması bakımından ayrıca önemliydi. 17 yıllık geçmişimiz olan sayın Biden'la bu kez ABD Başkanı sıfatıyla yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Elbette ülkelerimizin arasında bilinen sorunları karşılıklı pozisyonlarımızı tekrar ortaya koyduk. Bundan sonrası iş birliği alanlar hususunda çok kapsamlı, verimli görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Biden'la yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. ABD ile olumlu ve yapıcı temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz."

AZATLIK SEVİNCİNE ORTAK OLDUK

Erdoğan, Azerbaycan'a yaptığı ziyaret için de değerlendirmeler de bulundu: "Gardaşım Aliyev'le Şuşa şehrine gittik. İşgal ve savaş döneminin yıkımlarını, acılarını, sonuçlarını görme imkanı bulduk. Bölgenin 1 yıl içinde yepyeni bir çehreye kavuşacağına inanıyorum. Şuşa'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin azatlık sevincine biz de ortak olduk. Ermenistan huzur fırsatını iyi değerlendirmeli."

ANTALYA İÇİN TEBRİK

Başkan Erdoğan, Antalya Diploması Forumu'na 11 devlet ve hükümet başkanı, 45 bakan, 60'a yakın uluslararası örgüt temsilcisi, iş ve akademi dünyasından isimlerin 25 ayrı etkinliğe katıldığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti.

FIRSATÇILARA İZİN VERMEYİZ

Erdoğan, zam fırsatçılarını da açık açık uyardı: "Kuraklık sebebiyle ortaya çıkacak muhtemel sıkıntılara karşı tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisimizi devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz."