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01 Kasım 2021 Pazartesi 13:20:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 13:20:00

Sokak röportajıyla takdir toplamıştı! İbrahim Ufuk Kaynak: Bu adamları parayla dövemeyiz... Sistemi değiştireceksiniz

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Bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla kamuoyu tarafından takdir edilen İbrahim Ufuk Kaynak, 24 TV'de Star yazarı Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oldu. Kaynak, 'Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesine dair elbette bir kaç tane çözüm yolu var. Bu adamları parayla dövemeyiz, çünkü onların paraları çok. ABD'nin 28 trilyon dolar borcu var. Geliri 23 trilyon dolar. Ama hiç parasının değeri düşmüyor. Böyle olduğu halde onlara hiçbir şey olmuyor. Bizim en ufak cari açığımızda paramız düştü diyorlar. Bir ihtimal ile Araplar dünya petrol ve değerli madenlerini ABD'nin doları ile alıp satmayı durdurabilirlerse büyük bir darbe vurulur. Sistemi değiştireceksiniz. Bizim en büyük yapacağımız şey teknoloji ve silah eğitimi. Çok güçlü olunmalı. Karşıdakilerin sistemi değiştirmek istediğinde en son başvuracakları çare silahtır.' dedi.

24 TV'nin her bölümü büyük beğeni toplayan programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla kamuoyu tarafından takdir edilen İbrahim Ufuk Kaynak oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Kaynak, 'Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesine dair elbette bir kaç tane çözüm yolu var. Para ile beraber adamları dövemeyiz, çünkü onların paraları çok. Dünyadaki her 100$'ın içerisinde Türkiye Devleti'nin elinde olan 20 centtir. Geriye kalanın büyük çoğunluğu bahsetmiş olduklarımın elinde. Her ülkenin oranı da değişkendir ve arada bayağı fark vardır. ' dedi.

Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:

ABD'nin 28 trilyon dolar borcu var. Geliri 23 trilyon dolar. Ama hiç parasının değeri düşmüyor. Böyle olduğu halde onlara hiçbir şey olmuyor. Bizim en ufak cari açığımızda paramız düştü diyorlar.

Bir ihtimal ile Araplar dünya petrol ve değerli madenlerini ABD'nin doları ile alıp satmayı durdurabilirlerse büyük bir darbe vurulur. Sistemi değiştireceksiniz. Bizim en büyük yapacağımız şey teknoloji ve silah eğitimi. Çok güçlü olunmalı. Karşıdakilerin sistemi değiştirmek istediğinde en son başvuracakları çare silahtır.

İnsanların bam teline dokunmuşum. Demek ki onların da düşündükleri, bildikleri ama belki de bir türlü organize olup söylemediklerini söyledim.

Bir sokak röportajı verdim ve hayatımı bir başka boyuta geçirdi. Ben aslında kendim için bir kültür gezisi planlamıştım. Selçuklu'nun başkenti İsfahan'a kadar gidecektim. Tebriz'den Tahran'a geçerken bu olay patlayınca geri dönmek zorunda kaldım. İnsanların bam teline dokunmuşum. Demek ki onların da düşündükleri, bildikleri ama belki de bir türlü organize olup söylemediklerini söyledim. Özel olarak düşünülmüş bir şey değildi. Benim işim her bulunduğum ortamda elimden geldiğince vatan, millet savunmaktır.

VATAN SİZİN İÇİN NE DEMEK?

Benim için aşk demek. İnanır mısınız karşılıksız sevginin en doruğu demek. Bitmeyen bir sevgi demek.

Benim için aşk demek. İnanır mısınız karşılıksız sevginin en doruğu demek. Bitmeyen bir sevgi demek. İnanın bana iyiliği ve üzüntüsü ile burnumun kemiği sızlıyor. Bazen ümidini kesmiş insanları gördüğümde şaşırıyorum. İnsan kendinden, vatanından ümidini keser mi? Vatan gerçekten derin bir aşktır.

Eskiden bizim başbakanlarımız, ellerinde Genel Kurmay'dan bir liste ile rica minnet Amerikalıların kapısında bekler; izin verirlerse (gerekli askeri malzemeleri) alıp gelirlerdi. Türkiye şimdi kendi silahlarını üretiyor.

Hindistan'da yaklaşık 2 ay önce tehlikeli bir döneme giriyoruz 7 günlük savaş stoğumuz var önümüzdeki 4 yıl para biriktirip silahlanma yapacağız diye bir haber çıktı. Eskiden bizim başbakanlarımız, ellerinde Genel Kurmay'dan bir liste ile rica minnet Amerikalıların kapısında bekler; izin verirlerse (gerekli askeri malzemeleri) alıp gelirlerdi. 300 yıldır Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet Dönemi boyunca yurtdışından silah tedarik etmeye çalışıyorduk. Türkiye şimdi kendi silahlarını üretiyor. 4-5 sene önce envanterde yerli hiçbir şey yokken birden her şey yerli olmaya başladı.

Gençlerin içinde bir volkan var. Birileri bu volkanı aldı şikayet kültürü haline getirdi. Şükür kültüründen aldı, şikayet kültürü haline getirdi.

Gençlerin içinde bir volkan var. Birileri bu volkanı aldı şikayet kültürü haline getirdi. Şükür kültüründen aldı, şikayet kültürü haline getirdi. Biz şimdi bunu alıp geri iade edeceğiz, gerçek benliklerini bulmalarını sağlayacağız.

İstanbul'da herkes her şeyden şikayetçi. Kendine güvenini ve şükrünü kaybetmiş bir Toplum Geleceği göremez. Fakat toplumun genlerinde bir büyüklük var, sıkıştırılmış bir büyüklük. Gençlere de bu özgüveni verebilmek için aileler şükrü öğretmeli, şükür ile vermeyi denemeli. Bakın o zaman her şey nasıl değişiyor.

MUHALEFETTEN NE ANLAMALIYIZ?

Amerikan uçak gemisi neden Akdeniz'e geliyor, Fransızlar neden uçak gemisini bizim Doğu Akdeniz'e gönderiyor diye sorgulamıyorlar; adamlar kendi ülkesini sorguluyor.

Devletlerinde iyi ve kötü günleri olur. Bu kötü günlerde de devlet satılmaz. Kendi milletinin aleyhine yapılmaz.

Amerikan uçak gemisi neden Akdeniz'e geliyor, Fransızlar neden uçak gemisini bizim Doğu Akdeniz'e gönderiyor diye sorgulamıyorlar; adamlar kendi ülkesini sorguluyor. Bizim aleyhimize olan iyi olan her şeyi sorguluyorlar.

Benim bu konuda en çok şaşırdığım ise onun taraftarı olan insanların "Bu adam yanlış söyledi biliyorum ama yine de öbürüne çok kızdığım için oyumu konuşandan yana kullanacağım." demeleri. Bu çok garip ve anlaşılması zor bir şey.

Bu milletin kaderinde dik durmak var. Maliyeti ne olursa olsun. Ben bu milletin köleliği kabul edeceğine ihtimal vermiyorum.

Recep Tayyip Erdoğan "one minute" çıkışında neler söylediyse dediği her şeyin altına imzamı atarım. Fakat bu işin sonunda nasıl bir faturası olacak diye de düşünmedin değil. Tek güvencem onun inanmadığı, güvenmediği bir şey olmasa yapmazdı. Bana mı güveniyor evet demek ki milletine, bana güveniyor. Bu milletin kaderinde dik durmak var. Maliyeti ne olursa olsun. Ben bu milletin köleliği kabul edeceğine ihtimal vermiyorum.

Etiketler : ARAFTA SORULAR Doğu Akdeniz Recep Tayyip Erdoğan one minute 24 TV
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