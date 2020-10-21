21 Ekim 2020 Çarşamba 20:35:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 20:35:00
"Sokağa çıkma yasağı gelebilir" iddialarına İçişleri'nden flaş açıklama: Asılsızdır
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebileceği" iddiasına ilişkin haberin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
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