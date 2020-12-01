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01 Aralık 2020 Salı 20:57:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 20:58:00

Sokağa çıkma kısıtlamasına saniyeler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saniyeler kala trafikte ve metrobüste yoğunluk oluştu.

Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla bilim kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulu tarafından yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan kararlar arasında bulunan hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması bugün yürürlüğe girmiş oldu. Kısıtlamanın başlamasına 1 saat kala trafikte ve metrobüs istasyonlarında yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 45 seviyelerine ulaştı.

Etiketler : korona virüs İstanbul Sokağa çıkma kısıtlaması
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