Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor
Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde Cuma sabahı saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde Cuma sabahı saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar uygulanacak.
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