  • BIST
    1328.83
  • Dolar
    7,8228
  • Euro
    9,4308
  • Altın
    459,3260
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bugün burçları neler bekliyor? 4 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
ABD'de Kovid-19 günlük vaka sayısı ve can kaybı en yüksek seviyelere çıktı
Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor
Ankara'da sanayi bölgelerinin mesai saatlerine düzenleme
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Başkan Erdoğan'dan Konser Salonu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar
DSÖ: 200'den fazla KOVID-19 aşısı ile gelecek daha parlak görünüyor
BM: İnsanlığın doğaya karşı savaşı ve intihar olayları
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası!
Başkan'dan CHP'deki skandala sert tepki
2020 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çıkarıldı
"Türkiye, Fransa'yı oyun dışına çıkardı"
Biden'dan bomba 'Türkiye' açıklaması
Bakan Çavuşoğlu Pompeo'ya ağzının payını verdi
Koronavirüs salgını unutuldu: Bağ evinde parti yaptılar
Fransa çıldırmış olmalı! Camileri kapatmaya hazırlanıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 3 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Kol ve bacaklarda şişlik varsa dikkat! Kemik tümörü sinyali olabilir
Batı tipi beslenme mide kanserini artırıyor
D vitaminin yeterliyse virüse karşı güçlüsün
Her gün 100 gram balkabağı bağışıklığı güçlendirir
Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun tansiyonunu ölçüyor musunuz?
Yörük çalgısı sipsi tescillendi
03 Aralık 2020 Perşembe 21:58:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 21:58:00

Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde Cuma sabahı saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde Cuma sabahı saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar uygulanacak.

Etiketler : koronavirüs kovid sokağa çıkma kısıtlaması
"Birbirimizi çok seviyoruz"

"Birbirimizi çok seviyoruz"
Gizem Karaca emeklerinin karşılığını aldı! Mahsuller bahçeden...

Gizem Karaca emeklerinin karşılığını aldı! Mahsuller bahçeden...
Pelin Karahan evde, çocuklar eşi Bedri Güntay'da

Pelin Karahan evde, çocuklar eşi Bedri Güntay'da
Nurgül Yeşilçay'dan ilginç itiraf!

Nurgül Yeşilçay'dan ilginç itiraf!
Eda Taşpınar sporla uçuyor!

Eda Taşpınar sporla uçuyor!
Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor

Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor
Burcu Binici koronavirüse yakalandı

Burcu Binici koronavirüse yakalandı
Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası

Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER