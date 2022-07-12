PKK'nın 'Münbiç' yalanı ortaya çıktı!

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12 Temmuz 2022 Salı 10:15:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 10:15:00

SMO harekat için gün sayıyor: PKK'yı operasyon telaşı sardı

Kaynak: Yeni Şafak

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Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine harekat için kararlı açıklamalar gelirken, Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı M.Vecih Cuma, SMO'nun da beşinci harekata hazır olduğunu söyledi. Münbiç'teki Arap aşiretlerin PKK'yı desteklediği iddiasını yalanlayan Cuma, “Para ve silah zoruyla bağladıkları 1-2 küçük aşiret dışında PKK'ya destek veren yok. PKK'yı operasyon telaşı sardı. Bölge terörden temizlenirse hepimiz evimize döneceğiz” dedi.

Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine harekat için kararlı açıklamalar gelirken, Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı M.Vecih Cuma, SMO'nun da beşinci harekata hazır olduğunu söyledi. Münbiç'teki Arap aşiretlerin PKK'yı desteklediği iddiasını yalanlayan Cuma, "Para ve silah zoruyla bağladıkları 1-2 küçük aşiret dışında PKK'ya destek veren yok. PKK'yı operasyon telaşı sardı. Bölge terörden temizlenirse hepimiz evimize döneceğiz" dedi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) bölgede PKK'ya karşı düzenlenecek beşinci harekat için hazırlıklarını tamamladı. Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı Muhammed Vecih Cuma, operasyon için Türkiye'den emir beklendiğini kaydetti. Kendisinin de Münbiçli olduğunu belirten Cuma, "Münbiçliler gözlerini saatlere dikti, dakikalar sayıyoruz. Operasyonun başlamasını bekliyoruz. Gaziantep'te binlerce Münbiçli var. Bölge terörden temizlenirse hepimiz evimize döneceğiz. Bu insanlar teröristlerden kurtulmak istiyor. PKK'yı operasyon telaşı sardı. Şehrin altını üstünü delik deşik ettiler. Bir yandan tünel kazıyor, diğer yandan giderayak arkeolojik alanları, tarihi eserleri yağmalıyorlar" diye konuştu.

DESTEK YOK

Yeni Şafak'ın haberine göre, PKK'lıların "Arap aşiretler bizi destekliyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Cuma, şunları kaydetti: "Münbiç geçmişten beri Arap nüfusun yoğun olduğu bir kent. Ama şu an şehri Kandil'den gelen teröristler yönetiyor. Arapça bilen yok. Para ve silah zoruyla kendilerine bağladıkları bir iki küçük aşiret dışında destek veren yok. Münbiç alındıktan sonra şehir yine yerel bölge halkı tarafından yönetilecek. Bu konuyla ilgili çalışmalar var var. Liyakat esas olacak. Münbiçlilere iyi hizmet verecek isimler gönüllü olarak elini taşın altına koyacak. Biz de sağlık konusunda bir ekip kuruyoruz. Sağlık sisteminin aksamaması ve acil hizmetler için şehre ilk giren gruplardan olacağız."

SİHA MAĞARAYA GİRERKEN VURDU

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist daha öldürüldü. PKK'nın güvenli bölge olarak gördüğü Kandil'de 2 PKK'lı terörist SİHA'ların radarına takıldı. Aralıksız takip edilen teröristlerin mağaraya doğru gittikleri anlaşıldı. 2 terörist mağaranın girişine ulaştıkları esnada tam isabetle vuruldu. Öldürülen 2 teröristin örgüt elebaşlarından olduğu değerlendiriliyor. Yine Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" denildi.

Etiketler : M.Vecih Cuma pkk mimbiç Pençe Kilit Operasyonu
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