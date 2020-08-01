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01 Ağustos 2020 Cumartesi 22:22:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 22:22:00

Skandalın arkasından CHP-Saadet ittifakı çıktı

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CHP'li İBB'nin kurban kesim alanında kasaplar kaçmış, vatandaşlar kendi kurbanlarını kesmek zorunda kalmıştı. Çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına neden olan skandalın arkasından ise CHP-Saadet Partisi ittifakı çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Kayaşehir kurban kesim alanında kasaplar kaçınca kurbanlarının kesilmesini bekleyen vatandaşlar ortada kaldı. Vatandaşların bir kısmı kurbanlarını kendi kesmeye çalışırken, bir kısmı da dışarıdan kasap getirdi.

Yaşanan rezalet nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

Gazeteci Erem Şentürk, yaşanan skandalın arkasındaki nedene ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Buna göre skandalın ana nedeni CHP-Saadet Partisi ittifakı. CHP'li Ekrem İmamoğlu, kurbanlık kesimi ile ilgili işleri ittifak ortağı Saadet Partisi'ne yakın olan Sadabat A.Ş'ye verdi. Söz konusu şirket de organizasyonu beceremeyince kaçarak vatandaşları ortada bıraktı.

Erem Şentürk konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı;

''İstanbul’da 2 gündür kurban kesimiyle ilgili yaşanan rezaleti yazayım. Ekrem İmamoğlu, ittifak ortağı Saadet Partisi’ne bu işi layık gördüğü için Kurban işini AGD üzerinden Sadabat AŞ.’ye verdi. 2 gündür bütün bu rezilliği sırf Saadet’e para aktarılacak diye yaşıyoruz.

Başakşehir Belediyesi’ne Ekrem İmamoğlu bizzat kendisi “Kaldıracağız” diye söz verdiği halde kaldırmadı. Millet Bahçesi ile Avrupa konutlarının ortasına sırf Saadet Partisine para aktarmak için o rezillik yaşanıyor. Kasaplar da Saadetli ihaleciler de bırakıp kaçtılar.

Aynı şey Alibeyköy’de de oldu. Organizasyonu beceremediler bırakıp kaçtılar.Bütün rezillik Saadet’in seçimde verdiği oyların karşılığını alabilsin diye yaşanıyor. AGD,Anadolu’dan getirdiği hayvanları satıp kaçtı.Meselenin altı üstü budur.Şu kadarını söyliyeyim çok beddua ettik.''

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