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20 Ağustos 2021 Cuma 11:01:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 11:06:00

Skandal tişört: Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler 'Kabil Paraşütle Atlama Kulübü'

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Afganistan'da uçaktan düşerek can veren insanların silüetlerinin resmedildiği tişörtler ABD'de satışa sunuldu. Tişörtlere "Kabil Paraşütle Atlama Kulübü" ismi verilirken, skandal adım sonrası sosyal medyadan tepki gecikmedi.

ABD merkezli alışveriş platformu Etsy'de, C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşen insanların silüetlerinin ve "Kabil Atlama Kulübü" ifadelerinin yer aldığı tişörtler satışa sunuldu.

Taliban'dan kaçmak isteyen binlerce kişinin Kabil Havalimanı pistini doldurup, ABD dahil batılı ülkelerin vatandaşlarını tahliye eden askeri uçaklara binmeye çalışmasıyla kaos sahneleri kaydedilmişti.

Görüntülerde iki kişinin ABD askeri uçağından düştüğü görülmüş, olaylarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Sosyal medyada tepki çeken tişörtün satışına bazı sitelerde hala devam ediliyor.

Etiketler : Etsy ABD merkezli alışveriş platformu insanların silüetleri Kabil Atlama Kulübü ABD askeri uçağı
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