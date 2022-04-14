AB ile diplomatik kriz! Türkiye nota verdi

Türkiye'yi yargılamalar ve adalet konusunda eleştiren, özellikle Osman Kavala hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ni toplayarak bildirgeler yayınlayan Avrupa Birliği, Türkiye Delegasyonunda çalışan 78 işçinin hakkını gasp etmişti.

Delegasyonda çalışan işçiler, avro cinsinden aldıkları ücretlerinin tek taraflı olarak Türk Lirasına dönüştürülerek ücretlerinin düşürülmesi sonrası Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu aleyhine dava açmış ve yürütülen yargılamada işçiler haklı görülmüştü. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun işçilere yaklaşık 5 milyon Avro ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine 2 milyon 800 bin TL yargılama gideri ödemesine karar verilmiş ancak Avrupa Birliği, Türk mahkemelerinin vermiş olduğu kararları görmezden gelerek bugüne kadar herhangi bir ödeme yapmamıştı.

BAKANLIKTAN AB'YE NOTA

Sabah'ın haberine göre, Mahkeme kararına rağmen ödeme yapmamakta ısrar eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir nota gönderdi. Bakanlık tarafından gönderilen nota da konunun biran önce suhuletle çözüme kavuşturulması, mahkeme tarafından verilen nihai yargı kararlarına uygun bir tutum sergilenmesi istendi.

DELEGASYON YARGI KARARLARINI TANIMIYOR

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun 11 Şubat ve 22 Şubat tarihli notalarına atıfla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen notada, Delegasyon ile yerel çalışanları arasındaki iş hukukundan kaynaklanan ilişkinin özel hukuk konusu olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi bulunduğuna dikkat çekerek, Delegasyonun yargı muafiyetini tanımadığını kaydetti.

VİYANA SÖZLEŞMESİ CEVABI

Viyana Sözleşmesi'ni bahane ederek işçilerin 5 milyon Avro alacağını ödemeyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na Bakanlık tarafından gönderilen nota da, Viyana Sözleşmesi'nin ilgili maddesinde diplomatik misyona özel hukuk konularında herhangi bir ayrıcalık ve bağışıklık sağlamadığı vurgulandı.

İCRA DAİRELERİNDE BEKLEYEN DOSYA SAYISI 105 OLDU

Bakanlık, icra dairelerinde bekleyen dosya sayısının da 105'e çıktığına dikkat çekerek, konunun biran önce suhuletle çözüme kavuşturulmasını, Mahkeme tarafından verilen nihai yargı kararlarına uygun bir tutum sergilenmesini talep etti. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un Dışişleri Bakanlığına çağrılması bekleniyor.