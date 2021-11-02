VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi
ABD üç ülkeye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırıyor
Bakan Koca: 3. doz BioNTech Bilim Kurulu gündeminde
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin programı açıklandı
9. Boğaziçi Film Festivali'nde Altın Yunus'lar Sahiplerini Buldu
Rusya'da kritik İHA toplantısı! Putin başkanlık etti
İşte güncel koronavirüs vaka haritası
Sarayşık turizme kazandırılıyor
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması: Darbecilere hep birlikte karışı çıktık
Kılıçdaroğlu'ndan "pes" dedirten sözler
Heyecanlandıran açıklama geldi! Türk dünyası birleşiyor
Adana Havalimanı'nda hareketli anlar... Piste inen uçağın önüne çıktılar
Macron'dan tansiyon yükselten adımlar
Bakan Pakdemirli talimat verdi! Sahalara inin
Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu!
Geleceğin Silahı'nın peşindeler!
İBB'den "pes artık" dedirten teklif!
Türkiye'den kritik hamle!
Tosuncuk'tan "Bank" savunması
Terör örgütü PKK'dan skandal 'Avrupa' itirafı
İtiraf gibi çıkış: Kazanamıyoruz! HDP'ye mecburuz
76 ilde düzenleniyor
Bahçeli'den 2023 talimatı
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
02 Kasım 2021 Salı 19:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 19:30:00

Şizofreniyi kovalayan köpek: ‘Cash'

ABONE OL

11 yıl önce şizofreni teşhisi konan İrem Okyay'ın (23) ailesi, ilaç tedavisinin sonuç vermemesiyle birlikte pedagogun tavsiyesi üzerine köpek sahiplendi. İrem, tüm sorumluluklarını üstlenip kısa sürede bağlandığı 'Border Colli' cinsi köpeği 'Cash' ile şizofreniyi atlattı.

11 yıl önce şizofreni teşhisi konan İrem Okyay'ın (23) ailesi, ilaç tedavisinin sonuç vermemesiyle birlikte pedagogun tavsiyesi üzerine köpek sahiplendi. İrem, tüm sorumluluklarını üstlenip kısa sürede bağlandığı 'Border Colli' cinsi köpeği 'Cash' ile şizofreniyi atlattı.

İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki İrem Okyay, 12 yaşındayken ailesinin ve öğretmenlerinin kendisinde gözlemlediği değişikliklerin ardından pedagoga götürüldü. Pedagogun 'şizofreni başlangıcı' teşhisi koyduğu İrem, ilaç tedavisine başladı ancak bir faydası olmadı. İrem'in içine kapanması, asosyal olması, izlediği çizgi filmler, oynadığı oyunların yaşına uygun olmamasının yanı sıra hayali bir arkadaşının olması anne-babasını endişelendirdi. Bunların ardından pedagog, İrem'in ailesine, tüm sorumluluğu İrem'in üstlenebileceği hareketli bir köpek sahiplenmelerini tavsiye etti. Ankara'dan alıp 'Cash' ismini verdikleri köpeğin, kızları İrem'i 3 ayda daha neşeli ve sosyal bir çocuğa dönüştürdüğünü söyleyen Tarık Okyay, 11 yıl önce yaşadıklarını anlattı.

"GERÇEK HAYAT İLE BAĞLANTISINI KESTİ"

İrem'in ergenlik dönemiyle birlikte biraz değişmeye başladığını söyleyen Tarık Okyay, "Ebeveyn olarak, farklı şeyler hissettik. Sınıf öğretmenleri de İrem'de birtakım değişiklikler gözlemlediklerini söyleyince bir pedagoga başvurduk. Pedagog, şizofreni başlangıcı olduğunu söyledi. İrem için ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken ilaç tedavisine başladık. O bunun farkında değildi. Bu arada pedagog ile görüşmeye de devam ettik. İrem o zamanlar yaşına uygun olmayan çizgi filmleri izlemeye, daha değişik oyunlar oynamaya başladı. Daha sonra pedagog, İrem'in hayali arkadaşı ile zaman geçirdiğini söyledi. Yani İrem, tamamen gerçek hayatla bağlantısını kesti" sözleriyle süreci anlattı.

"BAŞINI KALDIRAMAYACAK KADAR ÇOK İLGİLENMESİ GEREKEN BİR KÖPEK ALIN"

İrem'in zaman geçtikçe düzelmemesinden endişe duydukları ve bunun üzerine tekrar pedagoga danıştıklarını söyleyen Okyay, "Pedagog bize, 'köpek sahiplenin' dedi. Önce şaşırdık, 'Nasıl yani?' diye sorduk. Pedagog da, 'İrem'e bir köpek alın, öyle bir köpek olsun ki başını kaşıyacak vakti olmasın ve tamamen onunla ilgilensin' dedi. Alacağımız köpeğin hareketli olması gerekiyordu. Biraz araştırdık internette, 'Border Colli' cinsi köpeğin uygun olduğuna karar verdik. İrem'e bir köpek alacağımızı söylediğimizde ve fotoğrafını gösterdiğimizde çok sevindi, ona aşık oldu resmen. 'Tamam baba, alalım köpeği' dedi ve gidip Ankara'dan aldık. Köpeğe 'Cash' adını verdik" diye konuştu.

İLACIN 6 AYDA YAPAMADIĞINI, CASH 3 AYDA YAPTI

Cash'in gelmesiyle birlikte ilaç tedavisini kestiklerini söyleyen Okyay, "İlacın 6 ayda yapamadığını, Cash 3 ayda yaptı. İrem birden değişti, daha gerçekçi oldu. Sonunda İrem'e hayali arkadaşının nerede olduğunu sorduğumuzda, 'Kendisi ve Cash arasında tercih yapmam gerektiğini söyledi, ben de Cash'i seçtim ve o gitti' cevabını aldık. İçine kapanık, asosyal olan çocuk bir anda ön plana çıktı. Cash'e bir şeyler öğretmeye, daha çok araştırmaya başladı. Sosyal hayatta çok iyi bir gelişme kaydetti. Bugün kızımız, genetik mühendisliği okuyor. İrem'in başardıkları bizim için gurur verici. Ama Cahs'in yaptıkları da bambaşka, muhteşem" dedi.

"İKİMİZ HER ŞEYİ BİRLİKTE ÖĞRENDİK, İYİ Kİ VAR"

11 yıl önce yaşadıklarını ve sergilediği davranışlara dair pek bir şey hatırlamadığını dile getiren İrem Okyay, "Hep evcil hayvanım olsun istedim. Ailem bana köpek alma kararı aldı. Benim de bu isteğim 11-12 yaşlarımda arttı. Cash, o dönemde hayatımıza girdi. Onunla birlikte çok güzel şeyler yaşadık. Onu aldığımız ilk andan itibaren her şeyimi onunla konuşmaya başladım. Hatta onu sahiplenmeden önce daha çekingen biriydim, hiç sosyal değildim. Daha çok evde vakit geçirmeyi severdim, dışarıda aktivite yapmayı sevmezdim. Ancak Cash ile vakit geçirip, onun sorumluluğunu aldıkça sosyalleşmeye başladım" İkimiz her şeyi birlikte öğrendik. Yürüyüşler yaptık, kafelere gittik, oyunlar oynadık. Daha sonra eğitime çok açık bir köpek olduğunu fark ettik. Biraz araştırıp ona bir şeyler öğretmeye başladım. 'Dön, kalk, otur, yuvarlan' gibi basit şeylerle başladık ve bu komutlar gittikçe artmaya başladı. Bunu biraz profesyonelliğe döktük. Yarışmalara da katılıp, dereceler aldık. Hala yarışmalara ve seminerlere katılıyoruz. Tüm yaşattıkları, kattıkları için çok mutluyum. İyi ki var" sözleriyle Cash ile yaşadıklarını ve kendisine kattıklarını anlattı.

Etiketler : İrem Okyay KÖPEK Cash şizofreni teşhisi
Gazinoda sahne alacak

Gazinoda sahne alacak
'O Benim Dünyam' şarkısını yorumladı

'O Benim Dünyam' şarkısını yorumladı
‘Kaçış'la setlere başladı

‘Kaçış'la setlere başladı
Fashion Week hazırlığı

Fashion Week hazırlığı
Takipçiye küfretti

Takipçiye küfretti
‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim

‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim
Arayanlara öfkelendi ilanı geri çekti

Arayanlara öfkelendi ilanı geri çekti
Gülşen konserinde şoke eden hakaret

Gülşen konserinde şoke eden hakaret
"Bazen mesleki deformasyon olur"

"Bazen mesleki deformasyon olur"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER