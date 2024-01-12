Siyasilerden şehitler için başsağlığı mesajı

MSB, Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını ve 12 terörist öldürüldüğünü duyurdu.

Siyasilerden birçok isim şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Acımız çok büyük...

Şehitlerimize Allah rahmet eylesin.

Mekanları cennet olsun.



Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. https://t.co/ghcm2ktnOi — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2024

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehitler için yayımladığı mesajında "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." sözlerine yer verdi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/x6BPUzz0dR — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 12, 2024

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TERÖRLER MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 askerin şehit düştüğü operasyona ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun.

Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim.

Milletimizin başı sağ olsun.