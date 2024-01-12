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12 Ocak 2024 Cuma 22:17:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 22:17:00

Siyasilerden şehitler için başsağlığı mesajı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını ve 12 terörist öldürüldüğünü açıkladı. Siyasilerden birçok isim şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB, Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını ve 12 terörist öldürüldüğünü duyurdu.

Siyasilerden birçok isim şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehitler için yayımladığı mesajında "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." sözlerine yer verdi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TERÖRLER MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 askerin şehit düştüğü operasyona ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun.

Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim.

Milletimizin başı sağ olsun.

Etiketler : pençe-kilit harekatı şehit askerler başsağlığı mesajı Ömer Çelik
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