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24 Mart 2021 Çarşamba 18:18:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 18:19:00

Siyasilerden Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları

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Siyasilerden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ilettiler.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanı'mız, Sayın Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayarak kongrede yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, Destici'nin Erdoğan'ı telefonla arayarak, genel başkanlığının şahsına, ailesine, AK Parti camiasına, ülke ve millete hayırlı olmasını temenni ettiği belirtildi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Erdoğan'ı tebrik etti

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

DSP'den yapılan yazılı açıklamada, Aksakal'ın, Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

Etiketler : devlet bahçeli önder aksakal v Mustafa Destici erdoğan
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