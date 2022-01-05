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05 Ocak 2022 Çarşamba 15:01:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 15:02:00

Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! Hangi partinin kaç üyesi var?

Kaynak: AA

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, faaliyette olan 120 partiden 91'inde 14 milyon 777 bin 588 üye yer alıyor. AK Parti'nin 11 milyon 64 bin 747, CHP'nin 1 milyon 312 bin 891, İYİ Partinin 512 bin 543, MHP'nin 476 bin 869 üyesi bulunuyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi.

Başsavcılığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 3 Ocak 2022 itibarıyla faaliyette olan 120 siyasi partinin 91'inde toplam 14 milyon 777 bin 588 üye yer alıyor. 29 siyasi partinin ise üye kaydı bulunmuyor.

AK Parti'nin 11 milyon 64 bin 747, CHP'nin 1 milyon 312 bin 891, İYİ Partinin 512 bin 543, MHP'nin 476 bin 869 üyesi bulunuyor.

Demokrat Partinin üye sayısı 403 bin 758 olarak kayıtlara geçerken Saadet Partisinin 271 bin 456, Büyük Birlik Partisinin 80 bin 193, HDP'nin 41 bin 742, Demokratik Sol Partinin 30 bin 681 üyesi bulunuyor.

Son dönemde kurulan siyasi partilerden Yeniden Refah Partisi 165 bin 418, DEVA Partisi 102 bin 896, Gelecek Partisi 45 bin 682, Memleket Partisi 17 bin 884, Türkiye Değişim Partisi 7 bin 521, Zafer Partisi 109 üyeye sahip.

Anavatan Partisinin 24 bin 860, Vatan Partisinin 17 bin 179, Hür Dava Partisinin 9 bin 407 üyesi bulunurken Türkiye İşçi Partisinin üye sayısı 6 bin 492, Adalet Partisinin üye sayısı 5 bin 471, Türkiye Komünist Partis

Etiketler : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı DEVA Partisi HDP AK Parti CHP İYİ Parti
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