'Siyaset ahlak gerektirir'

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış törenine katıldı. Meydanı dolduran on binlere seslenen Erdoğan, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya'nın CHP adayı Ekrem İmamoğlu'yla bir otelde görüşmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, “Moderatörle CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak, nasıl cevaplar verecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Moderatörlük yapacaksın, bir televizyon programına çıkacaksınız ve bu televizyon programından önce, soruları kalkıyorsun, CHP'nin adayına veriyorsun. Belediye başkanlığı ve siyaset her şeyden önce ahlak gerektirir, doğruluk gerektirir, tutarlılık gerektirir, saygı gerektirir, sevgi gerektirir. Bu kişide sözünü ettiğim vasıfların hiçbiri yoktur” diye konuştu.

TÜRKİYE'YLE DALGA GEÇİYOR

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP adayı Sayıştay raporlarından belediye raporlarına kadar öyle yalanlardan bahsetti ki Binali Bey hangisine cevap vereceğini şaşırdı. Yalan konusunda kendi genel başkanıyla yarışıyor. Moderatörle, programdan önce 45 dakika görüşmüşler. Bu görüşmeyi 2-3 dakika olarak açıkladı. Peki biz bu durum karşısında ne diyeceğiz? O kadar çok tutarsızlığı var ki artık çetelesini tutamaz olduk. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylenen bir durumla karşı karşıyayız. Söylediği yalanlarla, çevirdiği dolaplarla tüm Türkiye ile adeta dalga geçiyor.”

SANKİ İSTANBUL'DA YAŞAMAMIŞ

Başkan Erdoğan konuşmasında, birilerinin atıp tuttuğunu belirterek şöyle dedi: “25 senede ne yaptınız? Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış ya. İstanbul'un neresinde, ne olmuş haberi yok. 2014'ten sonra öğrendi. Onlar bu işte çok çok acemi. Kardeşlerim, AK Parti kurulduğu günden beri projeyle yatırımla, hizmetle, milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir.”

KEFENİMİZİ GİYEREK YOLA ÇIKTIK

Erdoğan konuşmasının devamında, “Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman 'Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak' diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz. Biz bunlardan korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

AHMET KAYA AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan katıldığı radyo ortak yayınında, sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris'te Pre-Lachaise'de bulunan mezarıyla ilgili, “Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda ailesi isterse gereğini yaparız” dedi.

MISIR YARGILANSIN

Duruşma salonunda 20 dakika çırpınan Mursi'ye müdahale edilmediğini belirten Başkan Erdoğan, “Mursi eceliyle ölmemiş, öldürülmüştür” dedi.

Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, mahkeme salonunda 20 dakika yerde çırpındığını dile getiren Erdoğan, “Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. İşte ben de diyorum ki Mursi, eceliyle değil öldürülmüştür” dedi.

MURSİ'Yİ AİLESİNE VERMEDİLER

Sancaktepe'deki toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, “Mısır'da ilk demokratik yolla yüzde 52 oy oranıyla cumhurbaşkanı olan Mursi'nin naaşından bile korktular. Ailesine Sayın Mursi'yi vermediler. Hanımı maalesef Mursi'yi alanlar arasında yoktu. Vasiyeti vardı Mursi'nin, 'Benim naaşımı köyüme defnedin' diye. Köyüne defnetmediler, devlet kendi belirlediği yere Mursi'yi defnetti. Çünkü korkuyorlardı. Korkaklar, zafer anıtı dikemezler. Bunu böyle biliniz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GEREĞİNİ YAPACAK

Erdoğan, Türkiye'nin süreci takip edeceğini belirterek, şunları söyledi: “Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa bunları yapacağız. Bunun yanında aynı şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da gerekeni yapması şarttır.”