Dr. İyison, daha agresif olan Asya kaplan sivrisineklerinin giysilerin üzerinden bile kanı emebildiğini ifade ederek, vatandaşlara su birikintileri olan yerlerden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

DERE KENARLARINDA DAHA ÇOK

İstanbul'un birçok yerinde olduğu gibi Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki derenin çevresinde bulunan sokaklarda artan sivrisinekler, vatandaşlarda kaşıntı ve yaralara neden oldu. Mahalle sakinleri, sivrisinek kaynaklı yaraların çocuklarda daha sık görüldüğünü belirterek, ilaçlamanın yeterli olmadığından şikayet etti. Mahalle sakinlerinden Lale Yıldız, aşırı derecede sivrisinek olduğunu, bu nedenle geceleri uyuyamadıklarını söyledi.

BÖCEK VE FARELER DE ÇOĞALDI

Çocuğunun vücudundaki sinek yaralarını gösteren Yıldız, "Ateşten dolayı çocukları hastaneye götürüyorlar. İlaç kullandık da geçti biraz" dedi. Yıldız, mahallede böcek ve farelerin de çok olduğunu, ilaçlamanın yetersiz kaldığını kaydetti. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Necla Birgül İyison, sivrisineklerin genel olarak hastalık taşıdıklarını ancak Asya kaplan sivrisineklerinin daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Uzmanlar, vatandaşların genel koruyucu önlemler alabileceğini anlatarak, pencerelere sineklik takılmasını ve akşam dışarı çıkılacağı zaman uzun kollu giysilerin tercih edilmesini önerdi.